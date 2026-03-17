Desmantelado en Guijuelo un punto de droga que operaba desde dos garajes

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado un punto de venta de drogas y dos “guarderías” de sustancias estupefacientes en la localidad de Guijuelo, en la provincia de Salamanca, en el marco de la operación 'Slau'. La investigación fue desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca y se inició el pasado mes de enero tras detectar a varios consumidores en la zona portando sustancias estupefacientes en la vía pública con dosis y envoltorios de características similares, lo que hizo sospechar a los agentes que las drogas estaban siendo distribuidas desde un mismo punto de venta de la comarca.

Las primeras investigaciones condujeron hasta un hombre de 32 años con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas que presuntamente distribuía distintas sustancias estupefacientes desde su domicilio en Guijuelo, centrando los investigadores la actividad operativa sobre esta persona. El avance de la investigación permitió constatar las sospechas al comprobar los agentes la existencia de un flujo constante de personas y vehículos que acudían a la vivienda del sospechoso y permanecían en su interior durante breves intervalos de tiempo, siendo algunos de ellos consumidores habituales de la zona.

Durante las pesquisas también se localizaron dos garajes situados en las proximidades del domicilio que el sospechoso visitaba con frecuencia durante cortos periodos de tiempo, lo que resultaba compatible con su uso como lugares de ocultación y almacenamiento de droga.

El pasado 11 de marzo, con la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron la entrada y registro en la vivienda y en los garajes donde fueron intervenidos 792 gramos de cocaína, 5.724 gramos de hachís, 433 gramos de marihuana, más de 5.245 euros en moneda fraccionada, un táser, un reloj de una conocida firma, varias balanzas de precisión y diferentes efectos utilizados para el corte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la operación se procedió a la detención del sospechoso, un hombre español con antecedentes por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y lesiones, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, decretando su ingreso en prisión tras ser puesto a disposición judicial.