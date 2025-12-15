Despliegue policial en el puente Juan Carlos I por un conductor negligente que al ser interceptado habría arrojado droga al río

Varias dotaciones de la Policía Nacional de Salamanca, así como Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, se han personado en el puente Juan Carlos I, a la altura de la urbanización La Fontana, en la tarde de este lunes.

Tal y como ha podido saber este medio, el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León habría recibido un aviso a las 17:30 horas, alertando de la presencia de un vehículo cuyo conductor estaba conduciendo de manera negligente.

Despliegue puente Juan Carlos I

Salamanca24horas ha podido confirmar, de la mano de testigos presenciales, que a su llegada los agentes han interceptado una furgoneta que conducía en dirección contraria.

Asimismo, las primeras informaciones a las que ha tenido acceso este medio apuntan a que se ha requerido la presencia de los Bomberos para recuperar droga que, presuntamente, habría sido arrojada al río.

El incidente ha generado gran retención en la zona, por lo que se ha requerido también la intervención de agentes de la Policía Local de Santa Marta para regular el tráfico.