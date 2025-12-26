Se desprende parte de la antigua muralla de Salamanca durante esta madrugada

Así ha sido el desprendimiento de la muralla antigua de Salamanca

Una pequeña parte de la muralla de Salamanca se ha desprendido durante la madrugada del jueves al viernes, la situada junto al Pozo de Nieve, movilizando rápidamente a varios efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca que se han desplazado hasta el lugar para estudiar la situación.

Según han indicado a SALAMANCA24HORAS, el desprendimiento se habría producido a la altura del número 67 del paseo de Rector Esperabé, afectando al muro de cinco metros de alto por otros 25 metros de largo.

Además, en principio estaría todo limpio tras las labores de mantenimiento realizadas por los bomberos de Salamanca y los operarios del Ayuntamiento de Salamanca, y se ha balizado la zona para su posterior estudio y así valorar la cuantía de los daños.

Según han indicado fuentes municipales, los técnicos de Urbanismo están estudiando el desprendimiento del muro y se dará cuenta al Ministerio de Hacienda, a quien pertenece la competencia del mismo.

Según ha indicado una de las vecinas "he notado un ruido muy fuerte y después de notar ese ruido fuerte ya estaba en la cama".

Unos hecho similares ocurrieron en 2022, cuando parte de la misma muralla antigua se desprendía causando daños mínimos en el patrimonio y, según fuente municipales, se trataban de “desprendimientos de piedras de la roca del sustrato que son habituales y, en este caso, carecen de importancia para el patrimonio”.