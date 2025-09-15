Un desprendimiento en la fachada de un edificio en la calle Almería obliga a intervenir a los bomberos
La zona ha sido cercada para evitar cualquier riesgo para los viandantes
Los Bomberos de Salamanca han intervenido en la mañana de este lunes en la calle Almería, tras producirse el desprendimiento de una parte de la fachada de uno de los edificios ubicados en el lugar.
La zona ha sido cercada con conos de seguridad para evitar cualquier riesgo para los viandantes mientras, paralelamente, los bomberos realizaban las labores necesarias para asegurar el área y solventar loa situación con la mayor inmediatez posible.
