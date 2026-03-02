Detenida por entrar en la vivienda que tenía alquilada cuando las inquilinas no estaban

La Policía Nacional de Salmaanca ha detenido a una mujer por allanamiento de morada con la curiosidad de que es la propietaria del piso allanado. Según informan fuentes policiales, la detenida es propietaria de una vivienda alquilada por habitaciones a cuatro personas y aprovechaba sus ausencias para entrar en la vivienda con sus llaves "llevándose en alguna ocasión pertenencias de las moradoras".

La detención se produjo cuando una de las inquilinas requirió presencia policial asegurando que tenía retenida a una mujer en el interior de la vivienda impidiendo que saliera. Según aseguró a los agentes, al entrar en su casa sorprendió en el recibidor a una persona ajena, que resultó ser la arrendadora y propietaria de la vivienda, que vive en otro piso en el mismo rellano.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el rellano de acceso al domicilio se encontraban varias personas, entre ellas la requirente, que trata de impedir que se abra la puerta desde el interior. Les aseguró que la persona que hay en el interior es la arrendadora y propietaria de la vivienda alquilada por habitaciones, la cual no tiene reservada ninguna habitación, ni tampoco dispone de uso y disfrute de las zonas comunes, ni cláusula que le permita el acceso sin que haya consentimiento de las arrendatarias. Además también explicó que vive en el mismo rellano y aprovecha que no haya nadie en el interior para acceder, no siendo esa la primera vez que lo hace, faltándoles en alguna ocasión alguna de sus pertenencias.

Los funcionarios policiales comprueban que efectivamente en el interior hay una mujer a la cual identifican y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, proceden a su detención por allanamiento de morada, siendo trasladada a dependencias policiales.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial competente de esta ciudad, pasando la detenida a su disposición.