Detenida una mujer tras ser descubierta robando a trabajadores de una céntrica tienda de ropa de Salamanca

Una mujer fue detenida la semana pasada por la Policía Nacional de Salamanca por cometer un presunto delito contra el patrimonio en una tienda de ropa ubicada en el centro de la ciudad.

La detenida accedió al área reservada para los trabajadores del establecimiento y sustrajo un teléfono móvil valorado en 1.500 euros y un paquete de tabaco guardados en una taquilla, así como una prenda de vestir con la etiqueta de la tienda que costaba 30 euros. Cuando fue sorprendida por una empleada, arrojó parte del botín a la zona de los baños.

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca se personaron en el lugar donde los empleados tenían retenida a la mujer y se entrevistaron con ellos. Acto seguido, identificaron a la presunta autora y encontraron entre sus pertenencias un paquete de tabaco que fue reconocido por la propietaria del móvil sustraido.

La mujer fue detenida por un presunto delito de hurto y conducida a dependencias policiales junto a los objetos que había extraído y que fueron entregados a sus dueños. Posteriormente, pasó a disposición de la Autoridad Judicial competente.