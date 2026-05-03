Detenida una mujer tras romperle una botella en la cara a otra en una discoteca de Salamanca

Durante la madrugada del sábado al domingo 3 de mayo, una mujer ha sido detenida en Salamanca después de romperle una botella en la cara a otra mujer.

Tal y como ha podido saber SALAMACA24HORAS, los hechos habrían tenido lugar alrededor de las cinco de la madrugada en una céntrica discoteca de la capital charra y la mujer agredida ha terminado con cortes bastante severos en el rostro. Para atenderla, una ambulancia se ha trasladado con rapidez al lugar de los hechos, donde lo ocurrido ha despertado gran expectación entre la gente presente en el local y sus alrededores. Poco después, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.

La atacante ha sido detenida a la salida de la discoteca por agentes de la Policía Nacional de Salamanca.

Horas antes de este suceso, alrededor de la 1:55 horas, otra mujer fue detenida en la plaza del Corrillo. En este caso por desacato a la autoridad, tras aviso por molestias y gritos en la vía pública.