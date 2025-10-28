Detenida una mujer en Salamanca especializada en hurtos empleando el método del 'timo amoroso'

Agente de la Policía Nacional de espaldas, junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres, una en Salamanca y otra en Valladolid, acusadas de cometer varios hurtos a personas de edad avanzada utilizando el conocido modus operandi del “hurto amoroso”. Ambas, han referido fuentes policiales, forman parte de un clan familiar especializado en este tipo de delitos.

La investigación, explican estas mismas fuentes, arrancó el pasado mes de septiembre, cuando el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol (Valladolid) recibió dos denuncias interpuestas por víctimas de 80 y 90 años.

Los hechos denunciados coincidían en su manera de actuar: las autoras se ganaban la confianza de los ancianos, ya fuera fingiendo interés amoroso o haciéndose pasar por trabajadoras sociales, para poder así acceder a sus domicilios y sustraer dinero y joyas.

En el primer caso, un hombre de 80 años relató que había conocido a una mujer joven que acudía con frecuencia a su vivienda bajo el pretexto de mantener relaciones íntimas aunque, estas, nunca llegaban a producirse.

Durante sus visitas, la mujer pedía pequeñas cantidades de dinero y, en su último encuentro, distrajo a la víctima mientras una segunda persona accedía al dormitorio y se apoderaba de 1.000 euros en efectivo y un reloj de oro valorado en la misma cantidad.

La segunda denuncia, presentada por un varón de 90 años, describía cómo una mujer desconocida se interesó por su esposa y, tras saber que esta se encontraba en una residencia, se ofreció a limpiar su casa. Días después, una segunda mujer se presentó en el domicilio haciéndose pasar por asistenta social y aprovechó para sustraer un reloj y una alianza de oro.

Tras varias pesquisas, los investigadores identificaron a las presuntas autoras y determinaron su participación conjunta en los dos hurtos. La primera fue detenida en Salamanca el 17 de octubre y la segunda, que se encontraba en busca y captura, fue arrestada en Valladolid el día 24. Ambas fueron puestas a disposición judicial, quedando en libertad tras declarar.

Las dos mujeres, según fuentes policiales, actuaban alternando los papeles de “engatusadora” y “ladrona”, utilizando el engaño y la cercanía emocional para acceder a las viviendas y cometer los robos.

A la primera detenida le constaban 17 antecedentes por hechos similares, mientras que la segunda acumulaba seis detenciones previas.