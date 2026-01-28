Detenida tras robar cuatro bolsos aprovechando un descuido de la moradora, que recibió varios golpes con una barra de metal

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que robó varios bolsos en una vivienda aprovechando que la puerta estaba abierta. Además, cabe destacar que minutos antes la misma mujer intentó entrar en el hogar con la excusa de entrar al baño.

La moradora le negó la entrada, regresando posteriormente y encontrando la puerta abierta, accediendo al interior. En ese momento, la dueña de la casa pilló in fraganti a la detenida. lo que hizo que emprendiera una huida por Salamanca. En ese momento, un hombre acudió en ayuda de la supuesta ladrona y golpeó con una barra de hierro a la moradora.

En ese momento, la propia policía acudió a una zona cercana en la que discutían una mujer y un hombre, preciso instante en el que entrevistaron a los vecinos y concluyendo que esa mujer había sido la supuesta ladrona.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 23 de enero, en un barrio de la periferia de Salamanca, sobre las 9:00 horas. De momento, la Policía Nacional busca también al autor de los golpes a la inquilina.

Por otro lado, a la hora de registrar a la mujer detenida lanzó su móvil contra la pared, comprobando posteriormente que ese terminal también había sido robado. De momento, la situación se encuentra en manos de la autoridad judicial.