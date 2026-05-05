Detenida por robar ropa en una tienda del centro de Salamanca y perfumes en otra provincia

Un vehículo de Policía Nacional en la calle Toro en una foto de archivo

La Policía Nacional de Salamanca arrestó el pasado sábado a una mujer como presunta responsable del robo de prendas de vestir en un establecimiento de la capital, al encontrarle los artículos con las etiquetas y alarmas puestas.

Según la información proporcionada por la Comisaría Provincial de Salamanca, los hechos tuvieron lugar el sábado por la tarde en una tienda del centro de la ciudad. Los agentes llegaron al lugar alertados por la responsable de una perfumería que había visto por la zona a una mujer, a la cual había reconocido, como presunta autora de varios hurtos perpetrados en otro establecimiento de su misma cadena, pero ubicados en otra provincia.

Una vez que los agentes se entrevistaron con la responsable de la perfumería, pudieron ver a la mujer descrita saliendo de una tienda cercana, procediendo en ese momento a su identificación y revisando los efectos que llevaba en una bolsa.

Fue en ese momento cuando se percataron que la mujer llevaba en una bolsa varias prendas del establecimiento del que salía, todas ellas con las etiquetas y las alarmas puestas, ropa por un valor total de 135 euros.

Una vez identificada la mujer, los agentes pudieron comprobar que efectivamente había sido responsable de dos hurtos en otra provincia en un establecimiento de perfumería, productos cuyo valor total ascendían a más de 2.000 euros.

Ante las evidencias de delitos, los agentes procedieron a la detención de la mujer, trasladada posteriormente a dependencias policiales y pasando a disposición judicial.