Detenida en Salamanca por apuñalar a su expareja en plena vía pública

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a una mujer acusada de agredir con un arma blanca a su expareja, causándole lesiones en un hombro y en el abdomen. Los hechos ocurrieron de noche en la vía pública, cuando la mujer se abalanzó sobre el hombre y le produjo varios cortes. Tras la agresión, la autora huyó del lugar precipitadamente antes de la llegada de los agentes.

La Policía Nacional acudió al lugar tras recibir una llamada de alerta y comprobó que la víctima presentaba heridas sangrantes, por lo que fue atendida por una ambulancia y trasladada posteriormente al hospital, dada la gravedad de las lesiones. El hombre denunció los hechos en dependencias policiales, señalando que el ataque podría estar relacionado con una deuda de cien euros que aún mantenía con la detenida.

Además, relató que en días anteriores había recibido amenazas, bofetadas e incluso el robo de un teléfono móvil por parte de la misma, cuando se encontraba en la terraza de un bar.

Tras las investigaciones pertinentes, los agentes localizaron y detuvieron a la presunta autora, a la que no le constan antecedentes policiales. Concluidas las diligencias, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.