Detenidas tres personas en la glorieta de la Ciudad de Brujas tras el robo de un vehículo

Durante la noche de este sábado se ha producido el robo de un vehículo en la ciudad. Se trata de un Seat Toledo de color gris, que fue sustraído de la vía pública en la madrugada. Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía inició un dispositivo de búsqueda para localizar el coche.

Ya en la mañana de este domingo, los agentes consiguieron interceptar el vehículo en la glorieta de la Ciudad de Brujas, donde procedieron a la identificación de sus ocupantes. Como resultado de la intervención, tres hombres fueron detenidos como presuntos autores del robo.

El vehículo fue recuperado y trasladado para su posterior devolución a su propietario.