Detenido tras agredir a la Policía Local después de chocar contra un coche estacionado en la calle Correhuela

Un hombre ha sido detenido durante la madrugada tras protagonizar un incidente con la Policía Local después de un accidente de tráfico en la calle Correhuela.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:25 horas, cuando una furgoneta colisionó contra un turismo que se encontraba estacionado en un espacio colindante, provocando daños materiales en ambos vehículos. Durante la intervención policial para esclarecer lo sucedido, uno de los implicados adoptó una actitud violenta contra los agentes, por lo que fue arrestado.

Por otro lado, a las 3.00 horas, en la calle Maestro Lidón, otro conductor dio positivo en la prueba de detección de drogas realizada en un control.