Detenido por amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas en una terraza del paseo de la Estación

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional el pasado sábado, 4 de abril, por amenazas graves e intimidación a otra persona en la terraza de un establecimiento del paseo de la Estación.

Los hechos habrían ocurrido en torno a las 23:00 horas, momento en el que el hombre se dirigió a una de las mesas, cogiendo una de las bandejas, marchándose al interior y finalmente salir al mismo sitio con un arma blanca. En ese momento se dirigió a la mesa de antes, amenazando a una de las personas al grito de “te mato, te mato”, a la par que esgrimía la citada arma, visiblemente alterado.

Más tarde, fueron las personas de la propia terraza y los dueños del establecimiento los que lograron retener al varón a la espera de la Policía Nacional, además de conseguir retirarle el propio cuchillo.

De este modo, las autoridades nacionales de la capital del Tormes detuvieron al varón por un delito de amenazas graves con arma blanca, procediendo a la intervención del cuchillo, siendo trasladado a la los Juzgados de Salamanca.