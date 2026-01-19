Detenido el autor de varios robos a personas mayores en el barrio de Garrido de Salamanca

Un varón ha sido arrestado en la tarde de este lunes, 19 de enero, en Salamanca como presunto autor de varios robos a personas mayores perpetrados durante los últimos días en el barrio de Garrido.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, este varón aprovechaba la indefensión de las personas de avanzada edad para robarles. De hecho, la mayoría de los robos los cometía a plena luz del día y entre sus actos, tal y como han contado testigos a este medio, habría estado la de la sustracción de una cartera que una persona mayor llevaba en un andador en la calle Ayala, perpendicular a la avenida de María Auxiliadora.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero una mujer resultó herida 84 años después de ser víctima de un ‘tirón’, aunque por el momento se desconoce si el arrestado este lunes tiene relación con este incidente.