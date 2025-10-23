Detenido en el barrio del Arrabal con varios envoltorios de ‘speed’

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un varón por un presunto delito contra la salud pública, cuando portaba dos envoltorios de speed.

La actuación se llevó a cabo en la tarde del pasado martes, 21 de octubre, por funcionarios policiales que realizaban labores de prevención para dar respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas.

Los agentes observaron en el barrio del Arrabal a un varón caminando que, al observar la presencia policial, trató de huir, siendo interceptado para proceder a su identificación.

Los policías le solicitaron la identificación y posteriormente le solicitaron que mostrara los efectos que tenía en una riñonera que llevaba colgada, encontrando en uno de los bolsillos un envoltorio de plástico de color blanco conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanco, la cual resultó ser speed.

También se localizó en uno de los bolsillos de su pantalón otro envoltorio de plástico de color negro con una sustancia similar a la anterior.

Posteriormente se pudo comprobar que ambos envoltorios contenían sustancia estupefacientes, alcanzando un peso total de 18,40 gramos que estarían dedicados a la venta en dosis, ya que de la cantidad que llevaba se podrían obtener más de setenta dosis.

Los agentes policiales en vista de los hechos, procedieron a la detención del varón identificado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, interviniéndose la sustancia estupefaciente localizada.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, al cual se dio cuenta de los hechos.