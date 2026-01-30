Detenido en Béjar un hombre con más 200 gr de cocaína

Detenido un varón que partió de Plasencia con más de 200 gramos de cocaína en roca

El pasado lunes, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Plasencia detuvieron a un hombre de 35 años acusado de incurrir de un delito contra la salud pública tras ser interceptado en Béjar con más de 200 gramos de cocaína en roca.

La actuación, enmarcada dentro de la operación bautizada como 'Ibiza', que dio comienzo a principios de año dentro de los planes operativos de la comisaría placentina para la prevención y represión del tráfico de drogas en la ciudad y su entorno. Las investigaciones fueron efectuadas por el grupo de Policía Judicial, que centró su atención en un individuo conocido por los agentes por su presunta dedicación a la distribución de estupefacientes a mediana escala en la localidad y alrededores.

Durante las constantes vigilancias, los agentes observaron cómo el investigado iniciaba un desplazamiento en vehículo adoptando diversas medidas de seguridad para evitar una posible acción policial. El seguimiento permitió comprobar que abandonaba Plasencia en dirección a Salamanca, lo que llevó a los investigadores a sospechar que podría estar transportando algún tipo de sustancia ilícita.

El vehículo se desvió finalmente hacia Béjar, motivo por el que se solicitó la colaboración de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en dicha localidad. Una vez interceptado el turismo, los agentes realizaron una inspección del interior y localizaron una bolsa oculta bajo el volante que contenía una sustancia que reaccionó positivamente al narco-test como cocaína, con un peso total de 205 gramos.

Ante estos hechos, el conductor fue detenido como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y trasladado a la Comisaría de Plasencia con la correspondiente autorización judicial. Como ha adelantado Europa Press, el arrestado cuenta con antecedentes penales por hechos similares.