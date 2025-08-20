Detenido en la capital con Speed y dinero en efectivo durante un control policial nocturno

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido en el marco de un dispositivo preventivo en zonas de ocio nocturno.

Los hechos ocurrieron cuando los funcionarios observaron a un individuo que, al percatarse de su presencia, adoptó una actitud esquiva y realizó movimientos evasivos. Ante esta conducta sospechosa, los agentes procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias.

Durante la intervención localizaron entre sus efectos dos envoltorios con una sustancia estupefaciente que resultó ser Speed, con un peso total de 2,8 gramos. Asimismo, el detenido portaba una notable cantidad de dinero en billetes de diferente valor, repartidos en distintos bolsillos de su vestimenta, lo que refuerza la sospecha de su vinculación con actividades ilícitas.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención inmediata del varón, que fue trasladado junto con lo intervenido a dependencias policiales. Allí se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ponerlo a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la ciudad.