Detenido por causar un altercado y golpear ordenadores en el hospital de Salamanca cuando atendían a un familiar

Ambulancias a las puertas de Urgencias en el hospital de Salamanca

Un varón ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional de Salamanca tras entrar en una zona de control de Urgencias, golpear equipos informáticos y adoptar una posición agresiva contra los sanitarios.

Tal y como ha podido saber Salamanca24hora.com, el incidente tuvo lugar en torno a las 3:00 horas de la madrugada de este martes, cuando el varón se encontraba en el servicio de Urgencias junto a un familiar.

En cierto momento, el varón entró en la zona de control, adoptando una actitud agresiva contra los sanitarios y dañando hasta tres equipos informáticos que se encontraba en el lugar.

De hecho, dada la situación, algunos de los trabajadores que se encontraba en ese momento en la sala tuvieron que refugiarse en otra habitación.

Finalmente, el personal de seguridad del CAUSA acudió hasta el lugar y posteriormente se dio aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a la detención del varón.

Repulsa por parte de la Gerencia Regional de Salud y del CAUSA

Una vez publicada la noticia en Salamanca24horas.com, la Gerencia Regional de Salud ha publicado un mensaje en “repulsa e indignación por el incidente sufrido esta pasada madrugada en Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca”.

En esa misma publicación, sin precisar qué ha ocurrido, envían “todo nuestro apoyo a los profesionales afectados. Tolerancia cero ante las agresiones al personal sanitario”.

Unas palabras apoyadas también por la Gerencia del Hospital de Salamanca que condenan este "lamentable" incidente .