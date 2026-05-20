Este martes 19 de mayo, agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por hurtos continuados en varios establecimientos. El detenido habría sustraído gran cantidad de ropa y otros productos. Estos elementos, valorados en 1.660 euros, iban en el interior de su vehículo, metidos en grandes bolsas de basura.

En concreto, los objetos pertenecían a tres locales ubicados en la Avenida de los Cipreses, Calle Calzada de Medina y Calle Filipinas de Salamanca, cuyos trabajadores avisaron a los agentes de policía.

Un detenido por cometer hurtos continuados en tres establecimientos de Salamanca | Policía Nacional

Momentos previos a la detenión, los funcionarios lograron interceptar un vehículo, que al detectar la presencia policial había acelerado tratando de evitarlos.

Tras detener al conductor, se comprobó que llevaba en bolsas de basura gran cantidad de ropa, alimentos, productos de higiene, y de limpieza entre otros. Todos los efectos fueron intervenidos por las dotaciones policiales que intervinieron en los hechos.