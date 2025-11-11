Detenido el concejal de Vox en Béjar, Jonathan Sánchez

El concejal de Vox en Béjar, Jonathan Sánchez, carga con la imagen de la Virgen del Castañar durante las fiestas patronales

Jonathan Sánchez García, concejal del Ayuntamiento de Béjar por Vox, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil en la jornada de este lunes, 10 de noviembre.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, la detención del concejal bejarano se ha producido al recaer sobre él una orden de búsqueda, detención y personación en sede judicial al estar acusado de un presunto delito de insolvencia punible.

Los agentes arrestaron al edil bejarano y fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para prestarle declaración.

Este delito de insolvencia punible, del que está acusado Jonathan Sánchez, se atribuye a aquellos deudores que, de manera intencionada y fraudulenta, realiza actos para ocultar, dañar o destruir su patrimonio con el objetivo de eludir el pago de sus deudas y perjudicar a sus acreedores.

En lenguaje coloquial, suele tratarse de un acto delictivo en el que una persona jurídica o física, para no hacer frente a un pago o una deuda, modifica su patrimonio (ocultándolo, desviándolo a una tercera persona o incluso destruyéndolo) para que no sea embargado.

Aunque existen diferentes variantes de este mismo delito, el más habitual es el Alzamiento de bienes, recogido en el artículo 257 del Código Penal, y es castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El caso más típico relacionado con esta variante es la del empresario que, ante una previsible reclamación judicial de sus acreedores, traspasa todos los bienes a familiares o sociedades propias, quedando aparentemente insolvente.