Detenido un conductor sin carnet, que circulaba en sentido contrario y con un golpe frontal, tras protagonizar una persecución con la Policía Nacional por Salamanca

Un varón ha sido arrestado este jueves en Salamanca por protagonizar una persecución policial que se inició en el barrio de Buenos Aires.

Tal y como informa la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Salamanca, en torno a la medianoche de este jueves, los agentes se encontraban en una de las calles del mencionado barrio, cuando se percataron de que en una de las calles circulaba un vehículo con un golpe en la parte frontal y en dirección contraria.

Ante esta situación los policías pusieron en marcha los dispositivos luminosos y acústicos con la idea de que el conductor detuviese su marcha. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra evasiva aumentando la velocidad e iniciando así una persecución por las calles cercanas.

En cierto momento el vehículo fugitivo realizó un giro, se subió a la acera para circular por ella unos metros y detenerse más adelante. El conductor y un acompañante comenzaron entonces una carrera a pie para introducirse en un portal, dejando el vehículo abandonado y con las puertas abiertas. En el interior los agentes pudieron comprobar que había un teléfono, una tarjeta bancaria y dos motosierras.

Horas después el conductor del vehículo fue arrestado por agentes de Policía Nacional, excusándose en que había huido porque no tenía el permiso de conducir.

Tanto el vehículo como las pertenencias se encuentran en dependencias policiales a la espera de realizar gestiones sobre su titularidad y sobre la procedencia licita o no de los mismos.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad a cuya disposición pasó el detenido por delitos contra la seguridad del trafico y desobediencia.