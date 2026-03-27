Detenido por entrar a un contenedor de obra y robarles el bocadillo y ropa a los obreros
El hombre trató de pasar desapercibido usando ropa y calzado de los operarios
Un hombre ha sido detenido en Salamanca por robar en un contenedor situado dentro de un recinto vallado, tras ser sorprendido por agentes de la Policía Nacional y Policía Local.
Según informa la Policía Nacional el individuo accedió al contenedor apalancando la puerta y fue interceptado mientras abandonaba la zona con objetos sustraídos. Dichos hechos ocurrieron sobre las 03:00 de la madrugada, cuando un testigo alertó a la policía al ver al sospechoso forzando la puerta del contenedor.
Cuando llegaron los agentes al lugar identificaron al hombre, que portaba una barra de hierro, un espejo acolchado y una navaja con el nombre de la empresa del contenedor, los cuales arrojó al suelo tras recibir indicaciones de los policías.
El detenido llevaba ropa y calzado similares a los de los operarios de la obra, lo que aparentemente utilizaba para pasar desapercibido. Al inspeccionar el contenedor, los agentes comprobaron que la puerta estaba apalancada, el interior revuelto y había restos recientes de comida y agua, evidencias claras del robo.
Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca.
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