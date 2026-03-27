Detenido por entrar a un contenedor de obra y robarles el bocadillo y ropa a los obreros

Un hombre ha sido detenido en Salamanca por robar en un contenedor situado dentro de un recinto vallado, tras ser sorprendido por agentes de la Policía Nacional y Policía Local.

Según informa la Policía Nacional el individuo accedió al contenedor apalancando la puerta y fue interceptado mientras abandonaba la zona con objetos sustraídos. Dichos hechos ocurrieron sobre las 03:00 de la madrugada, cuando un testigo alertó a la policía al ver al sospechoso forzando la puerta del contenedor.

Cuando llegaron los agentes al lugar identificaron al hombre, que portaba una barra de hierro, un espejo acolchado y una navaja con el nombre de la empresa del contenedor, los cuales arrojó al suelo tras recibir indicaciones de los policías.

El detenido llevaba ropa y calzado similares a los de los operarios de la obra, lo que aparentemente utilizaba para pasar desapercibido. Al inspeccionar el contenedor, los agentes comprobaron que la puerta estaba apalancada, el interior revuelto y había restos recientes de comida y agua, evidencias claras del robo.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca.