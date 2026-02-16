Detenido escondido bajo unos plásticos en un patio tras ser perseguido por la Policía Nacional

Un varón, que se escondió bajo unos plásticos en el patio de una vivienda tras ser perseguido por la Policía Nacional ha sido detenido por los agentes en la tarde de este lunes. Los agentes se percataron de que el varón se había escondido tras un tabique al darse cuenta de la presencia de la policía. En ese momento los agentes se dirigieron hasta el lugar y le pidieron que se identificara cuando el hombre salió corriendo tirando la mochila que llevaba al suelo.

Los agentes iniciaron una persecución pidiendo al varón que se detuviera en reiteradas ocasiones, haciendo este caso omiso e introduciéndose a través de una ventana en un solar y desde este saltando al patio interior de una vivienda. Una vez que los agentes accedieron al patio de la vivienda, lo encontraron tumbado en el suelo y tapado con unos plásticos negros que cubrían unos enseres. Es en ese momento cuando el hombre fue detenido por resistencia y desobediencia, siendo trasladado a dependencias policiales.

Recuperada la mochila, que el detenido arrojó al iniciar su huida, se comprueba que en su interior hay mandos de garajes, un juego de llaves siendo una de ellas de un vehículo, dos tarjetas de transporte a nombre de otras personas y otros efectos, los cuales quedan en estas dependencias para la realización de las gestiones oportunas a fin de determinar su procedencia ilícita y determinar la identidad de sus legítimos propietarios. Según informa la Policía Nacional, al varón le constan más de un centenar de detenciones anteriores.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición de la Autoridad judicial, a la cual se dio cuenta de todos los hechos.