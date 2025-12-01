Detenido por golpear al gerente de un bar de Gran Vía para robarle el dinero de la caja

Un varón ha sido arrestado en Salamanca el pasado sábado, 29 de noviembre, como presunto autor de dos delitos, uno de hurto y otro de robo con violencia e intimidación.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional a través de una nota de prensa, el primero de estos presuntos delitos fue denunciado por una mujer que aseguraba ser víctima de un hurto en su vehículo cuando este se encontraba estacionado en la calle Lucero.

Al parecer, y según manifestó la víctima, el varón aprovechó que la mujer no había activado el cierre centralizado del coche porque estaba descargando objetos del mismo, para acceder al mismo y robar del interior una cartera con documentación y cinco euros. La víctima tuvo tiempo de ver al presunto ladrón, dándole una descripción a los agentes.

Una vez que comenzaron las labores de investigación por las calles colindantes, la Sala 091 recibió un nuevo aviso donde se informaba que el propietario de un bar de Gran Vía afirmaba haber sido víctima de un violento robo.

Los agentes acudieron a la llamada y una vez que se encontraron en el local, el gerente les explicó que estaba realizando unas labores cotidianas cuando un individuo aprovechó el despiste para abrir la caja registradora y llevarse 100 euros.

La víctima añadió que cuando intentó que el varón huyera con el dinero, hubo un forcejeo, y al final el propio gerente acabó lesionado, logrando huir el ladrón con el botín.

Con la información de los dos sucesos, los agentes rápido encontraron en las inmediaciones a un varón que coincidía con las descripciones de las dos víctimas. Una vez realizada la inspección de los efectos que portaba, pudieron dar con el dinero sustraído, además de la sorpresiva confesión del propio ladrón que admitía haberlos robado en un bar cercano.

Por estos hechos el varón fue arrestado y trasladado a la Comisaría Provincial, pasando posteriormente a disposición judicial.