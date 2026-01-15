Detenido por golpear a un varón, incluso cuando estaba inconsciente, y fracturarle el peroné a la salida de un bar de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a un varón que ocasionó graves lesiones a otro a la salida de un bar, llegando a fracturarle el peroné y golpearle violentamente, a pesar de estar inconsciente en el suelo.

Según han informado fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca a través de un comunicado de prensa, los hechos por los que ahora ha sido arrestado el varón se remontan a Nochebuena. La víctima se encontraba en el interior de un local del centro de Salamanca con un grupo de amigos, pero cuando salió al exterior el agresor le propinó un golpe por la espalda en la cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo.

A pesar de encontrarse la víctima en ese estado, el detenido siguió golpeando brutalmente al varón por todo el cuerpo, dejando en el suelo un gran charco de sangre y fracturándole el peroné.

Los agentes llegaron al lugar cuando un grupo de personas les habían alertado de los hechos, encontrando a la víctima junto al charco de sangre, con los ojos cerrados y sin responder a ningún estímulo, teniéndole que prestar primeros auxilios hasta la llegada de personal sanitario.

La víctima fue trasladada al hospital de Salamanca y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de peroné.

La propia Policía Nacional ha informado que el varón fue arrestado este miércoles en Salamanca.