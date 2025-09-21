Detenida por agredir con un cristal a una persona durante una pelea de fiesta en Salamanca

Noche intranquila en Salamanca tras una reyerta que dejó a una persona detenida en la capital del Tormes, más en concreto en la calle Bordadores, tras herir a otra con un elemento de cristal sobre las 6:30 horas de la madrugada del sábado al domingo.

Tras recibir el aviso, la Policía Local de Salamanca y la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos para intervenir en la situación, saldándose finalmente con una detenida que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia del municipio charro.

Los servicios de Emergencias de Castilla y León del 1-1-2 no solicitaron la asistencia de una ambulancia del SACYL, pero todo habría comenzado tras una pelea en uno de los bares de la zona entre dos mujeres.