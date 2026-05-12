Detenido un hombre en la calle Salesas por un episodio de violencia de género

Fotografía de archivo de una intervención conjunta de Policía Local y Nacional en la calle Salesas

La Policía ha detenido en la noche de este lunes a un hombre en la calle Salesas tras un presunto episodio de violencia de género.

Los hechos se produjeron minutos antes de las 22:00 horas, cuando varias patrullas tanto de la Policía Local como Nacional acudieron al lugar tras recibir el aviso.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Cabe recordar que ante cualquier situación de violencia de género se puede solicitar ayuda a través del teléfono 016, servicio gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura telefónica.