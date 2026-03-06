Detenido un hombre en Doñinos por quebrantar una orden de alejamiento

Un hombre ha sido detenido en la mañana de este viernes en la zona del camino de Carrascal de Barregas, más en concreto en la calle Golpejas de la localidad salmantina.

El suceso movilizó a la Guardia Civil pasadas las 11:00 horas después de recibir un aviso que alertaba de la presencia de un hombre, que presuntamente, estaría incumpliendo una orden de alejamiento.

Tras acudir al lugar los agentes procedieron a la detención del individuo por incurrir un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento.