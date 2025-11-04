Detenido un hombre con numerosos antecedentes por robar en el interior de un vehículo en Huerta Otea

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito contra el patrimonio, tras ser sorprendido in fraganti durante la madrugada del pasado 31 de octubre intentando fracturar la ventanilla de un vehículo estacionado en el barrio de Huerta Otea.

La intervención, refieren fuentes policiales, se inició a raíz de una alerta ciudadana en la que se informaba de cómo un sujeto había golpeado el cristal de un coche con una piedra mientras iluminaba el interior con una linterna.

El testigo de estos hechos, que tal y como informan estas mismas fuentes decidió seguir discretamente al sospechoso, facilitó además una descripción física y de la vestimenta del individuo, lo que permitió su rápida localización en una calle próxima.

Tras ser interceptado, los agentes efectuaron un registro en el que hallaron diversos útiles empleados habitualmente para cometer robos en vehículos como una linterna y guantes de látex, así como objetos, dos pares de auriculares inalámbricos y unas gafas, que presumiblemente eran robados.

Asimismo, durante la inspección de la zona, los policías hallaron un coche con la ventanilla del copiloto fracturada y el interior revuelto.

Tras contactar a la propietaria del citado vehículo, esta reconoció como suyos los auriculares hallados en poder del detenido, y denunció además la sustracción de una mochila con documentación y unas gafas distintas a las intervenidas.

Para más inri, en una calle cercana se detectó otro turismo con un fuerte golpe en la ventanilla, aunque sin llegar a fracturarse.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Tras comprobar que contaba con numerosos antecedentes por hechos similares, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias, antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca.