Detenido un hombre tras una pelea con arma blanca en un bar de la calle Filipinas

Los dos hombres implicados resultaron heridos, uno por arma blanca en la pierna y otro con un golpe en la cabeza

Una pelea entre dos varones ocurrida a las 13:46 horas de este martes en la calle Filipinas, a la altura del número 29, se ha saldado con un detenido y dos personas heridas, una de ellas por arma blanca.

Tras recibirse el aviso, se activó el protocolo correspondiente, dando parte tanto a la Policía Local como al Cuerpo Nacional de Policía. Una vez en el lugar, los agentes encontraron a ambos implicados con lesiones, uno presentaba una herida por arma blanca en una pierna, y el otro había sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Ante la gravedad de las heridas, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria urgente. Emergencias Sanitarias – Sacyl desplazó hasta la zona una UVI móvil, cuyos sanitarios atendieron a los heridos en el mismo lugar de los hechos antes de proceder al traslado al Hospital de Salamanca.

Tras realizar las primeras diligencias, los agentes procedieron a la detención de uno de los varones implicados en la pelea. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del altercado.

