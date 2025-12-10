Detenido un hombre por robar una mochila y cadenas para la nieve de un vehículo aparcado en la calle de Nieto Bonal
Los agentes de la Policía Nacional lo encontraron agachado en la acera y manipulando una mochila
Un hombre fue detenido el pasado sábado, 6 de diciembre, por agentes de la Policía Nacional tras sustraer una mochila del interior de un vehículo aparacado en la calle de Nieto Bonal.
El propietario del vehículo fue quien dio la voz de alarma el mismo sábado a las 1:30 horas al acceder al mismo. Los efectos de la guantera estaban repartidos entre los asientos y echaba en falta unas cadenas para la nieve y una mochila donde guardaba ropa interior, ropa, zapatillas de deporte, herramientas y gafas de sol.
Poco después, los agentes observaron a un varón agachado en la acera que estaba manipulando una mochila. Procedieron a su identificación y comprobaron que el contenido de la bolsa era el mismo que el denunciante les había facilitado.
El varón fue puesto a disposición judicial y los objetos se devolvieron a su propietario. Los que no identificó como suyos fueron llevados a dependencias policiales para determinar su procedencia.
