Detenido un hombre por robar un ordenador, videojuegos y dinero en un colegio de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo por la sustracción de diversos objetos de un internado en un colegio de Salamanca. El robo se llevó a cabo el pasado jueves, cuando el ladrón aprovechó un momento de distracción del conserje para acceder a las instalaciones.

La investigación se inició tras la denuncia del responsable del internado, quien informó de la desaparición de un ordenador portátil, varios videojuegos y 400 euros en efectivo. El autor de los hechos fue descubierto por una trabajadora del centro que, al verlo salir de un despacho de una zona restringida, sospechó de su presencia. La descripción proporcionada por los testigos fue clave para la rápida actuación policial.

Poco después de cometer el delito, los agentes localizaron a una persona que coincidía con la descripción física y de vestimenta del sospechoso. Tras su detención y traslado a dependencias policiales, se le imputó un delito de hurto. Aunque en el momento de la detención no portaba los objetos robados, el individuo fue puesto a disposición del juzgado de guardia para responder por los hechos.