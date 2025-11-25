Detenido un hombre tras ser sorprendido ‘in fraganti’ robando en el interior de un vehículo en la calle Moral

Policía Nacional en la puerta del Juzgado de Guardia

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este martes después de ser sorprendido ‘in fraganti’ robando en el interior de un vehículo estacionado en la calle Moral.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:50 horas, y al al llegar las patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, el individuo se encontraba todavía dentro del vehículo. Los agentes procedieron a identificarlo y detenerlo en el acto.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales.