Detenido un hombre tras sustraer una tableta, dos fundas, siete USB y dos cargadores de un vehículo en Pizarrales
Ha pasado a disposición judicial por cometer un delito contra el patrimonio
Un hombre ha sido detenido este sábado tras romper la ventanilla de un vehículo aparcado en el barrio de Pizarrales y extraer varios objetos de su interior: una tableta, dos fundas, siete pen drives y dos cargadores.
Agentes de la Policía Nacional fueron alertados por un ciudadano que presenció todo y les facilitó las características físicas del delincuente. Con esta información, se encaminaron en la dirección por la que había huido y lo localizaron en una calle próxima con los objetos sustraídos.
El hombre fue conducido a dependencias policiales para pasar posteriormente a disposición judicial por cometer un delito contra el patrimonio.
