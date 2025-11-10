Detenido un hombre que viajaba por la A-66 con tres paquetes de marihuana y hachís ocultos en una maleta

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, según han informado este lunes a través de sus redes sociales.

El hombre, procedente de Huelva, viajaba en un turismo por la A-66. En su interior se hallaron tres paquetes distintos con marihuana (14,418 gramos) y hachís (118,20 gramos) ocultos en una maleta. Por ello, se procedió a su detención.

La intervención se ha producido gracias a los dispositivos operativos desplegados en la vía pública para prevención de hechos delictivos.