Detenido un joven en Villoria con 42 pastillas de éxtasis durante un control de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Salamanca detuvo en la madrugada del pasado sábado 24 de enero a un joven de 20 años en la localidad de Villoria como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, coincidiendo con el fin de semana de las celebraciones de los quintos en el municipio.

Los hechos tuvieron lugar durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por agentes del Puesto de Peñaranda de Bracamonte, tras tener conocimiento de un grupo de jóvenes que estaba alterando el orden público en el casco urbano de la localidad, en el contexto de los festejos.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron un vehículo con la música a gran volumen y a un grupo de siete varones consumiendo alcohol. Durante la intervención, uno de ellos intentó eludir la actuación policial, lo que motivó el registro de sus pertenencias.

En dicho registro se halló una bolsa con 42 pastillas, que tras un análisis preliminar resultaron ser éxtasis del tipo 'Blue Punisher'. Por estos hechos, los agentes procedieron a la incautación de la sustancia y a la detención del joven, acusado de un presunto delito contra la salud pública.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Peñaranda de Bracamonte, que decretó su libertad con cargos.