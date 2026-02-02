Detenido Julio Herrera, narcotraficante de Sancti-Spíritus y uno de los 10 fugitivos más buscados de España

Natural de la localidad salmantina de Sancti-Spíritus y uno de los fugitivos más buscados de España. Julio Herrera Nieto, reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional en Sevilla.

Este narcotraficante, que desde que salió su foto en la lista de los diez fugitivos más buscados había tratado de borrar su rastro, estaba siendo ocultado por familiares en la localidad de Gerena.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, utilizaba a esos familiares como cobertura para evitar su localización, pero esto no ha sido impedimento para que finalmente los agentes pudieran dar con su paradero y arrestarlo en una de esas viviendas.

El fugitivo había sido condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres tras ser arrestado en 2019 como miembro de una organización que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales a través de testaferros.

Sin embargo, a pesar de la condena no se personó para su ingreso en prisión y se le declaró fugado, siendo desde octubre de 2024, dada la alarma social y la peligrosidad, objetivo prioritario de la Policía Nacional.

Los primeros indicios de la investigación de la Policía Nacional apuntaban a que Julio podía estar oculto en Toledo, sin embargo, los agentes pudieron localizarlo finalmente en una vivienda de Gerena el pasado viernes, 30 de enero, siendo necesaria la participación de funcionarios del GOES debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Para ello, la colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es