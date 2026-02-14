Detenido en Medina del Campo un pasajero procedente de Salamanca con 68 gramos de hachís

Archivo - Imagen de archivo del Tren de modelo alvia. - RENFE - Archivo

Un hombre ha resultado detenido en Medina del Campo cuando fue pillado in fraganti por la Policía Nacional con 68 gramos de hachís. Un incidente que se produjo el pasado jueves, 12 de febrero, y donde el viajero cogió el tren desde Salamanca.

Según ha recogido Europapress, el varón carecía de billete y habría increpado a diferentes personas en los coches con actitudes agresivas.

Los agentes aprovecharon la parada del vehículo en la localidad vallisoletana para detener al hombre, que minutos antes fue entrevistado por el interventor que le solicitó el billete del viaje.

En ese momento, el interventor iba a proponer para sanción al viajero, por lo que la policía procedió a identificar al mismo encontrando en un cacheo de seguridad un total de 68 gramos de hachís.