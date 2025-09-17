La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España, tras incautarle 76,8 kilogramos de hachís que transportaba en su vehículo.

La intervención tuvo lugar en el mediodía de este martes, en el término municipal de Navacarros, en el marco del Plan TELOS, un operativo integral contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos. Durante un servicio de vigilancia preventiva realizado por agentes del Puesto de Béjar, los guardias civiles observaron un turismo estacionado cerca de un establecimiento público, cuyo conductor mostraba un comportamiento sospechoso.

Tras proceder a su identificación, se realizó una inspección del vehículo, en cuyo interior se hallaron dos mochilas deportivas que contenían numerosos paquetes precintados y envasados al vacío. En su interior, los agentes descubrieron pastillas de hachís con un peso total de 76,8 kilogramos.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tanto la sustancia estupefaciente como el vehículo utilizado para su transporte fueron incautados.

La investigación continúa abierta dentro de los dispositivos de prevención del tráfico de drogas establecidos por la Guardia Civil en la provincia de Salamanca.

Detenido en Navacarros con más de 76 kilos de hachís en el interior de su vehículo

