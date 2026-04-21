Un detenido en un operativo de la Guardia Civil en El Zurguén

La Guardia Civil ha llevado a cabo este martes por la mañana un operativo en Salamanca que se ha saldado con una persona detenida en el barrio de El Zurguén.

La actuación se ha desarrollado a primera hora del día en un portal situado en la Plazuela Konrad Adenauer, donde efectivos de la USECIC desplegaron el dispositivo en el marco de una investigación abierta por un supuesto delito contra el patrimonio.

El operativo, ha culminado con la detención de una única persona. Por el momento no han trascendido más datos sobre la operación y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.

Salamanca24horas.com ampliará esta información.