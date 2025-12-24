Detenido en el paseo de la Estación por intentar acceder al interior de un vehículo
La detención tuvo lugar a última hora de la tarde de este martes por agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca
Alrededor de las 20:30 horas de este pasado martes 23 de diciembre, varias patrullas de la Policía Local y Nacional de Salamanca fueron alertadas por un intento de robo en el paseo de la Estación.
Según confirman fuentes policiales a Salamanca24horas, cuando los agentes se desplazaron al lugar detuvieron a una persona por intentar acceder al interior de un vehículo que estaba en esa misma calle.
La detención que fue conjunto de la Policía Nacional y Local de Salamanca se produjo al tiempo que los agentes estuvieron inspeccionando el vehículo.
En el lugar estuvieron trabajando dos patrullas de la Policía Local y una de la Policía Nacional.
