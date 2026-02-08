Un detenido tras una pelea entre dos compañeros de un colegio mayor de Salamanca

Foto de achivo de un furgón de la Policía Local

La Policía ha detenido a un joven tras una agresión ocurrida entre dos compañeros de un colegio mayor de Salamanca en la avenida de los Maristas, minutos antes de las 7:00 horas de este domingo.

Según ha podido saber este medio, la pelea se produjo entre dos estudiantes y derivó en una agresión física, uno de ellos recibió varios puñetazos que le causaron una herida grave en la oreja, por la que tuvo que recibir puntos de sutura.

Tras la agresión, los agentes acudieron al colegio mayor donde reside el presunto agresor y procedieron a su detención.