Un detenido en una pelea en un establecimiento de la calle Álvaro Gil

Un amplio despliegue policial se ha movilizado hasta el lugar de los hechos tras el aviso recibido que se ha saldado con una detención

La Policía ha detenido a un varón en una pelea en un local de ocio nocturno en la calle Álvaro Gil, en pleno centro de Salamanca, según ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, tras un aviso recibido a primera hora de la mañana que ha obligado a desplegar un gran dispositivo que ha obligado a cortar uno de los carriles.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8:30 horas de la mañana, momento en el que se recibía el aviso de una reyerta que ha finalizado con un hombre detenido en la propia pelea.

Policía Nacional y Policía Local han trabajado conjuntamente en una operación que se ha saldado positivamente para los mismos, y se han tomado los datos de las personas presentes en el lugar.

