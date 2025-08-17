Un detenido en una pelea en un establecimiento de la calle Álvaro Gil

La Policía ha detenido a un varón en una pelea en un local de ocio nocturno en la calle Álvaro Gil, en pleno centro de Salamanca, según ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, tras un aviso recibido a primera hora de la mañana que ha obligado a desplegar un gran dispositivo que ha obligado a cortar uno de los carriles.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8:30 horas de la mañana, momento en el que se recibía el aviso de una reyerta que ha finalizado con un hombre detenido en la propia pelea.

Redada en Álvaro Gil | S24H

Policía Nacional y Policía Local han trabajado conjuntamente en una operación que se ha saldado positivamente para los mismos, y se han tomado los datos de las personas presentes en el lugar.