Detenido en Peñaranda un hombre por quebrantar una orden de alejamiento

La Policía Local de Peñaranda ha informado, a través de sus redes sociales, de la detención de un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, por incumplir una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a su expareja.

Según ha comunicado el cuerpo policial, la detención se llevó a cabo en la noche de este domingo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la intervención.