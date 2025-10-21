Detenido tras una persecución por la Sierra de Salamanca al saltarse un control de la Guardia Civil

Se saltó un control de Tráfico y fue interceptado en las inmediaciones de La Alberca

Agente de la Guardia Civil de Tráfico
Agente de la Guardia Civil de Tráfico | Salamanca24horas

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han detenido a un varón después de una persecución por carreteras de la Sierra de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el conductor del vehículo se dio a la fuga cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico lo habían interceptado.

Rápidamente el Instituto Armado dispuso un dispositivo formado por patrullas de Tráfico, USECIC y de Seguridad Ciudadana, pudiendo dar el alto al conductor en las inmediaciones de la localidad de La Alberca.

El varón fue arrestado por estos hechos.

También te puede interesar

Lo último

stats