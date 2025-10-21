Detenido tras una persecución por la Sierra de Salamanca al saltarse un control de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han detenido a un varón después de una persecución por carreteras de la Sierra de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el conductor del vehículo se dio a la fuga cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico lo habían interceptado.

Rápidamente el Instituto Armado dispuso un dispositivo formado por patrullas de Tráfico, USECIC y de Seguridad Ciudadana, pudiendo dar el alto al conductor en las inmediaciones de la localidad de La Alberca.

El varón fue arrestado por estos hechos.