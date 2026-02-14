Detenido el presidente de una asociación de cannabis en Salamanca por vender droga en la propia sede

La Policía Nacional de Salamanca ha procedido a la imputación de un varón por un delito contra la salud pública. El hombre era el presidente de una asociación de cannabis de Salamanca, que habría utilizado el lugar como punto de venta.

Según han detallado en un comunicado, la asociación servía como pequeño amparo al tratarse de una organización cannábica, y presuntamente vendía droga tanto a jóvenes como a menores de edad, además de tener una gran afluencia de público de manera diaria.

Al lugar solían acudir unas 30 o 40 personas, detectando irregularidades que dieron con el imputado por un delito de salud pública. En la sede se intervinieron 458 gramos de hachís, 916,7 gramos de marihuana, una báscula, diferente documentación, así como útiles para la comisión del delito.

El presunto autor de un delito de salud pública ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción.