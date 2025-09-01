Detenido tras protagonizar una huida a excesiva velocidad y de forma temeraria por las calles de Salamanca

El conductor desobedeció las órdenes de los agentes policiales y sufrió una salida de vía, continuando por ello su huida a pie

Policía Nacional de Salamanca
Policía Nacional de Salamanca | Salamanca24horas

Un varón ha sido detenido tras protagonizar una huida a excesiva velocidad y de forma temeraria por las calles de Salamanca. El conductor desobedeció las órdenes de los agentes policiales y sufrió una salida de vía, continuando por ello su huida a pie que fue cuando se produjo la detención.

Según fuentes policiales, el conductor hizo caso omiso de las normas de circulación, emprendiendo una huida que puso en peligro a terceras personas. Además, carecía de carnet de conducir y resultó positivo en las pruebas de sustancias de estupefacientes y alcohol; tambiénse le intervinieron dos navajas (una con cachas de madera y otra con cachas metálicas).

Los delitos de los que se le acusan son contra la seguridad del tráfico, resistencia y desobediencias graves. Una vez que finalizaron las diligencias oportunas pasó a disposición del Juzgado en funciones de guardia

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats