Un varón ha sido detenido tras protagonizar una huida a excesiva velocidad y de forma temeraria por las calles de Salamanca. El conductor desobedeció las órdenes de los agentes policiales y sufrió una salida de vía, continuando por ello su huida a pie que fue cuando se produjo la detención.

Según fuentes policiales, el conductor hizo caso omiso de las normas de circulación, emprendiendo una huida que puso en peligro a terceras personas. Además, carecía de carnet de conducir y resultó positivo en las pruebas de sustancias de estupefacientes y alcohol; tambiénse le intervinieron dos navajas (una con cachas de madera y otra con cachas metálicas).

Los delitos de los que se le acusan son contra la seguridad del tráfico, resistencia y desobediencias graves. Una vez que finalizaron las diligencias oportunas pasó a disposición del Juzgado en funciones de guardia