Detenido por robar dos cañas de pescar y herramientas de una furgoneta aparcada en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca arrestaron el pasado viernes a un varón por robar una caja de herramientas y dos cañas de pescar de una furgoneta aparcada en la vía pública.

Tal y como han informado fuentes de la Comisaría Provincial, el robo tuvo lugar en la madrugada del viernes, cuando el propietario de una furgoneta se disponía a ir a trabajar con el vehículo cuando se percató que tenía una de las ventanillas fracturada y una piedra en el interior. Del mismo modo, pudo observar que le faltaban algunas pertenencias que se encontraban en el habitáculo de la furgoneta.

Se da la circunstancia de que, a pesar de que la víctima todavía no se había percatado del robo, agentes de la Policía Local ya habían identificado al autor, al encontrarlo por la calle en una actitud sospechosa y portando una mochila con las herramientas y habiendo escondido las cañas en unos arbustos.

Con este antecedente, cuando el propietario de la furgoneta denunció el robo a Policía Nacional se determinó que los efectos que le había intervenido la Policía Local eran fruto de este robo.

Como el varón ya estaba identificado, los agentes pudieron localizarlo esa misma mañana, procediendo a su detención y trasladándole a dependencias policiales.

Una vez finalizados todos los trámites pasó a disposición judicial.