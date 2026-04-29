Detenido tras robar un coche y sufrir un accidente en su huida en Vitigudino

Durante la madrugada de este miércoles, un individuo sustrajo un vehículo de un taller situado en el Polígono Industrial de Vitigudino, tras activarse la alarma del establecimiento.

Según ha informado la Guardia Civil de Salamanca, la Central Operativa de Servicios (C.O.S.) recibió el aviso y movilizó de inmediato a varias patrullas, que comprobaron que se trataba de un aviso real.

Gracias a una rápida intervención, los agentes lograron interceptar al presunto autor, que sufrió un accidente cuando intentaba huir a bordo del vehículo robado.

El detenido fue atendido en un primer momento en el Centro de Salud de Vitigudino y, posteriormente, trasladado al Hospital de Salamanca para una valoración médica más exhaustiva.